"Я - Исмаил Касумов из Кировабада" – история надписи на Рейхстаге

Для школьника Касумова Вторая мировая война началась в школьном классе во время разбора "Ревизора".

"Тот урок русского языка я помню, как сейчас – мы разбирали произведение Гоголя "Ревизор" и тут вошли директор школы и представитель райвоенкомата. Капитан спросил: "Кто готов защищать Родину?".

Встал Исмаил и пятеро его одноклассников. Уже через неделю им пришла повестка, и от учебников литературы с математикой вчерашний школьник отправился на ускоренные курсы пулеметно-минометного училища, а после окончания курсов был направлен в дивизию командиром взвода с предварительным присвоением звания – лейтенант.

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