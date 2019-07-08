Хинтба о показе спектакля "Хаджи-Мурат" на фестивале "Толстой": прошел на нерве

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как был принят зрителями спектакль "Хаджи-Мурат" на фестивале "Толстой".

Труппа Русского драматического театра Абхазии на фестивале "Толстой" в Ясной поляне на суд зрителю представила спектакль "Хаджи-Мурат", отобранный экспертной комиссией фестиваля.

"Погода была непростая. Было холодно. Весь день шел дождь, мы монтировали спектакль в сложных условиях. В тот момент, когда зрители стали заходить на территорию площадки, где проводился спектакль, дождь прекратился и небо стало ясным, выглянули звезды, это было похоже на чудо. Мы играли этот спектакль не только для зрителей, которые собрались позднем вечером, но и для самого Толстого", - подчеркнул Хинтба.

По словам гендиректор РУСДРАМа, зрители спектакль смотрели не шелохнувшись.

"Я не могу поверить, что у нас все получилось. Спектакль прошел замечательно, на нерве, зрители смотрели не шелохнувшись, несмотря на то что было очень холодно, буквально внимали каждой секунде, и в конце были стоячие овации, которые как нам сказали крайне редко бывают на этом фестивале", - отметил Хинтба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Театральный фестиваль "Толстой" прошел в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.

"Толстой" – международный театральный фестиваль под открытым небом.

Ясная Поляна – уникальная русская усадьба, родовое имение Льва Николаевича Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, и здесь же, на краю оврага под сенью деревьев, был похоронен.

Сейчас музей-усадьба "Ясная Поляна" – это крупный музейный комплекс, признанный культурный центр мирового значения.