Авидзба о победе на выставке вин в Сочи: не чудо, а большой труд

Главный винодел предприятия ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба рассказал в интервью радио Sputnik о наградах, которые завоевали абхазские образцы вин на шестом Черноморском форуме виноделия в Сочи.

Шестой Черноморский форум виноделия проходил в Сочи с 5 по 7 июля.

Продукция абхазского предприятия ООО "Вина и воды Абхазии" заняла два первых и два вторых места. "Золото" взяли белое вино "Ашта Лаша" и красное вино "Атауад Гумиста ашта", серебро завоевали вина - красное "Ашта Лаша" и белое полусладкое "Абхазское игристое".

"В течение двух дней проходила дегустация. Были представлены около двухсот образцов, комиссия работает в закрытом режиме, никто не знает, откуда образцы. Чуда не бывает, это большой труд и высокая квалификация наших специалистов", - отметил Авидзба.

Более подробно беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.