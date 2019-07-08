20:41 08 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR71.71
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба о победе на выставке вин в Сочи: не чудо, а большой труд

Радио
Получить короткую ссылку
4020

Главный винодел предприятия ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба рассказал в интервью радио Sputnik о наградах, которые завоевали абхазские образцы вин на шестом Черноморском форуме виноделия в Сочи.

Шестой Черноморский форум виноделия проходил в Сочи с 5 по 7 июля.

Работа компании Вина и воды Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Валерий Мельников
Вина Абхазии получили два "золота" и два "серебра" на форуме в Сочи

Продукция абхазского предприятия ООО "Вина и воды Абхазии" заняла два первых и два вторых места. "Золото" взяли белое вино "Ашта Лаша" и красное вино "Атауад Гумиста ашта", серебро завоевали вина - красное "Ашта Лаша" и белое полусладкое "Абхазское игристое".

"В течение двух дней проходила дегустация. Были представлены около двухсот образцов, комиссия работает в закрытом режиме, никто не знает, откуда образцы. Чуда не бывает, это большой труд и высокая квалификация наших специалистов", - отметил Авидзба.

Более подробно беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

По теме

Авидзба: виды на урожай винограда в Абхазии хорошие
Авидзба: совсем скоро местные вина "заговорят на абхазском языке"
Авидзба рассказал, с чем Абхазия выступит на Черноморском форуме виноделия в Сочи
Теги:
вина


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Частичка Прибалтики в Абхазии: уклад и быт села Эстонка
Огонь, батарея: кадры масштабных танковых учений под Челябинском
В Абхазию без пересадок
Без пересадок: как добраться до Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia