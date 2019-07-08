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Художественный руководитель Филармонии Эсма Джении приоткрывает занавес тайны о программе концерта
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джения о спаде интереса к фестивалю джаза: не хватает на хлеб - на концерт не пойдешь

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Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения в эфире радио Sputnik подвела итоги четвертого Международного джазового фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ -2019.

"В этом году несколько спал зрительский интерес к фестивалю, но на это есть объективные причины. Мы напрямую зависим от того, как зарабатывают наши сограждане, ведь если не хватает на хлеб, то ты на концерт не пойдешь. Как бы культурные учреждения ни существовали на государственном финансировании, мы все равно зависим от того, как нас посещает население, к тому же сказался низкий туристический поток. В Сухуме пока очень мало туристов. Это было ощутимо в зале. В этом и есть отличие этого фестиваля от предыдущих", - отметила Джения. 

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проходил в Абхазской государственной филармонии с 3 по 5 июля. В этом году в нем  приняли участие дикси-квинтет Liberty из Приднестровья, джазмен Алексей Самарин со своим бэндом, в составе которого уже бессменный участник фестиваля барабанщик Денис Хагба и певица, участница пятого сезона телевизионного проекта "Голос" Валерия Гехнер.



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