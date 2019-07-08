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Такие обстоятельства: Джения о джазовом фестивале SUKHUM AQUAJAZZ -2019

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Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения в эфире радио Sputnik подвела итоги четвертого Международного джазового фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ -2019.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проходил в Абхазской государственной филармонии с 3 по 5 июля. В этом году в нем приняли участие дикси-квинтет Liberty из Приднестровья, джазмен Алексей Самарин со своим бэндом, в составе которого уже бессменный участник фестиваля барабанщик Денис Хагба и певица, участница пятого сезона телевизионного проекта "Голос" Валерия Гехнер.

Ранее в фестивале принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.

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Теги:
джаз


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