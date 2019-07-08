Брутер: Украина не готова к встрече Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.

Инициатива возникла после анонса телемоста "Надо поговорить" между украинским и российским телеканалами.

В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

"Такие встречи бывают полезными, если есть сформировавшаяся и подготовленная повестка дня. Встречи без повестки, без повода и без должной организации обычно ничем не заканчиваются. Пресс-секретарь Песков совершенно прав, когда говорит, что нужно изучить, что именно такая встреча может дать. На сегодняшний момент, и мы видим это по организации массовых выступлений против телемоста, эта встреча еще не готова. Новая власть должна сформироваться перед этой встречей, а не наоборот, встреча должна предшествовать каким-либо выборам или формированию правительства. Мы все должны видеть, каким является правительство, каким является большинство в парламенте, какими являются его приоритет и перспективы, какие позиции украинские власти готовы обговаривать и по которым готовы договариваться. Только после этого можно начинать готовить подобные встречи, после этого они могут быть эффективными", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.