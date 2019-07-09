Шахматист Кварацхелия рассказал, почему не стоит изучать партии великих гроссмейстеров

Действующий чемпион Абхазии по шахматам среди взрослых, 12-летний Тристан Кварацхелия в беседе на радио Sputnik рассказал о том, какую стратегию предпочитает использовать в игре в шахматы.

Тристан Кварацхелия уже около шести лет играет в шахматы. Он один из постоянных участников международного шахматного фестиваля "Abkhazia Open".

"В партии я всегда пытаюсь навязать свою игру. Я не люблю защищаться, люблю атаковать, когда на меня нападают, я ищу шанс контратаковать. Так, на чемпионате Абхазии меня атаковали, я в ответ тоже, тогда соперник отвлекся, и у меня пошла атака", - рассказывает Кварацхелия.

По словам юного шахматиста, не стоит копировать партии великих гроссмейстеров.

"Изучать партии других гроссмейстеров не очень хорошо, потому что в игре всякое может быть. Только дебют можно выучить, начало игры. Я выбрал один дебют и играю", - отметил Кварацхелия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в Абхазии с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз". Выставку проводит президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.