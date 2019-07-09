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Астамыр Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба: в абхазском законе о туризме нужно сместить акцент с выезда на въезд

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Президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба в эфире радио Sputnik рассказал, насколько принятый в 2005 году абхазский закон "О туризме" соответствует современным реалиям и в каких изменениях нуждается.

Закон о туристской деятельности Республики Абхазия был принят в 2005 году, напомнил Ахба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В этом законе в основном идет регулирование туроператорской и турагентской деятельности – видов деятельности тех, кто занимается формированием туров, турпродукта и турпрограмм. Данный закон не предусматривает все услуги, которые сегодня оказываются на территории Абхазии. Этот закон непосредственно для выездного туризма, а не въездного. В Абхазии въездной туризм, мы принимающая сторона, мы являемся поставщиками туристических услуг. Российская сторона для нас является поставщиком туристов. В данной ситуации закон, который мы переписали у России, у нас не актуален. Это не значит, что не надо рассматривать виды турагентской и туроператорской деятельности, их мы тоже должны учитывать, понимая, что наши граждане также должны путешествовать", - отметил Астамыр Ахба.

Учитывая количество туристических услуг, которые сегодня существуют на рынке, необходимо принимать соответствующие закон и нормативы, чтобы понимать, какие правила игры должны быть на территории Абхазии, считает президент "Гильдии отельеров Абхазии".

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
туризм, отдых в Абхазии


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