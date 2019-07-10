Отырба о медвежонке Балу: спасли всем миром

Директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба сообщила Sputnik, что медвежонок Балу, находившийся на привязи в Бзыбском ущелье, нашел дом в России.

Медвежонок Балу из Абхазии в Подмосковье был транспортирован 6 июля.

"Медвежонок уже прибыл на место в Подмосковье, в фонд по спасению диких животных "БИМ". Его директор Дарья Тараскина 30 лет спасает медведей. Балу стал счастливчиком. Мы подбирали ему подходящие, лучшие условия", - сообщила Отырба.

По ее словам, забрать Балу хотели и контактные зоопарки.

"Но это было не для нас. У нас был общий чат по спасению, был подключен весь мир, не только Россия и Европа. Но отправить в Европу, это было бы очень дорого для нас, поэтому мы выбрали этот приют. Он также будет жить в вольере, но не в таком, как здесь. У него будет настоящий вольер с берлогой, бассейном, все, как положено",- сказала Отырба.

Судьбой медвежонка, находившегося в Бзыбском ущелье на привязи, первой обеспокоилась туристка Надежда Трифонова, которая обратилась в редакцию Sputnik в апреле.

Государственный комитет по экологии наложил штраф на хозяина медведя Саида Джергения, но из-за того что в Абхазии нет центра реабилитации диких животных, изъять зверя не получилось.

Балу забрала директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба, которая и нашла медвежонку новый дом в Подмосковье.