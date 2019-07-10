Такие обстоятельства: Ахба о несовершенстве закона о туризме в Абхазии

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Чего не хватает в абхазском законе о туризме, как его модернизировать и на чем делать акцент, в эфире радио Sputnik рассказал президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба.

Закон о туризме в Абхазии был принят в августе 2005 года. По словам президента "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыра Ахба, закон не соответствует современным реалиям в Абхазии и не идет в ногу с развитием туризма в республике.

Самое важное – действующий закон регулирует по большой части внешний туризм в республике и ущемляет "права" внутреннего.

"К сожалению, сегодняшний закон не регулирует внутренний туризм и деятельность коллективных средств размещения. Он регулирует взаимоотношения туриста и туроператора, но никак не затрагивает отношения между туристом и субъектом туриндустрии в качестве коллективного средства размещения или экскурсионной организации", - объяснил он.

Не раскрыты в абхазском законе и значение многих туристических терминов, считает Ахба. Экскурсионная деятельность, экскурсовод, услуги трансфера, питания, оздоровительные услуги, не говоря уже о таких понятиях, как джиппинг, парапланеризм, конные прогулки, гастрономический туризм отсутствуют в документе.

"Если такие виды деятельности есть, нужно их регулировать, помогать и развивать и оказывать поощрение, а не только контролировать. Есть замечания со стороны экспертов, которые занимаются туристической сферой и надо понимать, что с этим надо поработать ," – добавил он.

По словам президента "Гильдии отельеров", необходимо учитывать, что туризм тесно связан со всеми сферами развития в Абхазии, в особенности в плане международного сотрудничества с государствами.

Самое главное, по мнению специалиста – закон о туризме в Абхазии должен делать акцент индустрию гостеприимства в республике. Учитывать особенности работы и помогать в развитии объектам туристического размещения, питания, развлечения и экскурсий.