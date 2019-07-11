Надарая рассказал, как пресечь "легальную" контрабанду на абхазо-грузинской границе

Глава Гала Тимур Надарая напомнил, что по закону на границе с Грузией заниматься предпринимательской деятельностью запрещено.

"Да, к сожалению, есть контрабанда. Причиной контрабанды служит то, что в указе, подписанном президентом Багапш, написано, что каждый житель Галского района имеет право перевозить через границу 50 килограммов продовольственных товаров. Должно быть расписано, что в эти 50 килограммов входит. Можно привезти 50 килограммов картошки в личных целях для большой семьи. 50 килограммов сыра – это уже товарная партия. В связи с тем, что это не определено, контрабанда происходит фактически и часто легально. Если муж и жена перевезут по 50 килограммов сыра, то это уже товарная партия, которую мы видим на рынках Сухума и других городов Абхазии. Так происходит и с другими продуктами, которые завозятся. А переходят государственную границу многие. Фактически из-за того, что в Абхазии не доработаны некоторые вещи, которые должен контролировать Государственный таможенный комитет. Вроде бы нет нарушений, но на самом деле есть реальная контрабанда, о которой мы все знаем. Нужны меры, чтобы подробно расписать, что может входить в 50 килограммов, какая группа товаров и в каком количестве. Эту работу своими приказами должен сделать Государственный таможенный комитет или они должны обратиться в Кабинет Министров. Но это делать кому-то не надо, невыгодно, этим процессом пользуются, и мы имеем такую картину", - отметил Надарая.

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