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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба: у меня особая любовь к качественному сценическому свету

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Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что профессия осветителя в театре - одна из самых интересных и востребованных.

11 июля свой профессиональный праздник отмечают художники по свету.

"Я по-особенному отношусь к свету, у меня особенная любовь к качественному сценическому свету. Я лично слежу за тем, чтобы направка была точной, я проверяю всегда то, что делают наши ребята, и с каждым разом они справляются все лучше и лучше. Когда ты видишь хороший результат, понимаешь, что не зря тратишь время всей жизни на это дело", - подчеркнул Хинтба.

По словам Хинтба, свет создает магию в театре, и ему доставляет огромное удовольствие садиться за осветительный пульт и проводить спектакли.

"Я с удовольствием иногда сажусь за пульт и провожу спектакли. Это очень интересно, мне кажется, это должно доставлять огромное удовольствие тому, кто этим занимается. Я не понимаю тех людей, для кого эта работа может быть обузой либо скучным времяпрепровождением, работой, которую делают нехотя. Свет создает магию в театре. А театр – волшебство, то, что поднимает нас над обыденностью", - отметил Хинтба.

Полную версию слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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