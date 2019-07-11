Диетолог о шоколаде: не полезный, но и не вредный продукт

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают всемирный день шоколада.

Шоколад - быстрый источник энергии для человека, после него увеличивается работоспособность, потому его и предлагают донорам, но сказать, что он полезный, я не могу, отметила Шакая в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Я бы не рискнула сказать, что шоколад - это полезный продукт, но он не такой вредный в умеренных количествах. Если употреблять треть плитки в день два три раза в неделю, то никакого вреда и для здоровья, и для фигуры не будет", - отметила Шакая.

По словам диетолога, именно горький шоколад менее вредный в силу того, что там меньше примеси и он менее сладкий.

"Многие считают, что тем, кто находится на диете, шоколад противопоказан, но это не так, эти люди могут употреблять шоколад в умеренном количестве. Более того, я бы рекомендовала его, потому что шоколад приносит удовольствие нашему организму, и в этом случае меньше вероятности того, что будут срывы с этих диет", - подчеркнула Шакая.

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