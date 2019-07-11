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Дмитрий Журавлев
РИА Новости / Александр Натрускин

Журавлев о заявлении Туска: Запад ничего не выиграл от развала СССР

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Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы Европейского совета Дональда Туска.

Распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, поляков, а также для Европы, заявил глава Европейского совета Дональда Туск.  

"Человек сказал то, что соответствует его выгоде. Для новой польской элиты распад СССР действительно великий успех - они выпали из системы социалистического лагеря. Только по польскому народу этот распад ударил экономически так же тяжело, как и по россиянам. Да и так называемые "победители" американцы, вроде получили геополитическое преимущество, но при этом оно им принесло массу проблем. Голова закружилась, попытка создать однополярный мир вылилась в огромное количество локальных войн. Вряд ли можно сказать, что Запад много выиграл от своей победы", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.    



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