Журавлев о заявлении Туска: Запад ничего не выиграл от развала СССР

Распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, поляков, а также для Европы, заявил глава Европейского совета Дональда Туск.

"Человек сказал то, что соответствует его выгоде. Для новой польской элиты распад СССР действительно великий успех - они выпали из системы социалистического лагеря. Только по польскому народу этот распад ударил экономически так же тяжело, как и по россиянам. Да и так называемые "победители" американцы, вроде получили геополитическое преимущество, но при этом оно им принесло массу проблем. Голова закружилась, попытка создать однополярный мир вылилась в огромное количество локальных войн. Вряд ли можно сказать, что Запад много выиграл от своей победы", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.