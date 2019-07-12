Хинтба: у РУСДРАМа зрителей за 9 месяцев, как избирателей на президентских выборах

В течение девяти месяцев Русский драматический театр имени Искандера посетили 35 тысяч человек, сообщил Хинтба.

"А в Абхазии население 240 тысяч человек. То есть мы охватываем более 15 процентов населения страны ежегодно, это значительно. 35 тысяч – это количество избирателей на выборах президента. Такое количество людей могло бы обеспечить победу на выборах. Мы рады, что к театру есть интерес, мы рады, что можем поддерживать этот интерес и развивать его. Накануне мы сыграли семьдесят девятый спектакль с ноября, с открытия сезона. Всего в этом сезоне мы сыграем 109 репертуарных спектакля", - рассказал Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа также добавил, что за два с половиной года в театре прошло 350 различных мероприятий.

"Я думаю, что это больше, чем когда-либо и где-либо в Абхазии в учреждениях культуры происходило за такой промежуток времени, включая советский период", - отметил Ираклий Хинтба.

Пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы РУСДРАМа, его ближайшим планам, прошла в театре в четверг 11 июля.