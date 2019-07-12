Почта о ситуации в Грузии: Россия возрождает влияние, что не дает покоя Западу

Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно третьим силам. По ее мнению, начавшиеся там 20 июня выступления — организованная с участием представителей США "тщательно продуманная провокация", цель которой — разорвать многовековую дружбу двух стран.

Политолог Юрий Почта выразил согласие с точкой зрения Матвиенко. В эфире радио Sputnik он отметил, что повод для акции был "мелкий" и даже "ничтожный", а раскручено все было быстро — собрали толпу, запустили информационную волну.

"Да, действительно, есть внешние силы, которые хотели бы рассорить две страны, наши народы, разорвать имеющиеся, хоть и небольшие, экономические и культурные связи — как это обстоит и с Украиной, Молдавией, с другими странами. Запад всегда мечтал Россию расколоть и контролировать", — сказал Юрий Почта.

Нынешняя Россия возрождает свое влияние, и внешним силам это не дает покоя, "поэтому идет большая работа по дестабилизации наших отношений".

Рассказывая о своем видении дальнейшего развития ситуации, Почта отметил, что все зависит от того, как будет действовать грузинская политическая элита.

"Предполагается, что за этим стоит конкретно (экс-президент Михаил) Саакашвили — известный политический провокатор. Сумеет ли политическая элита Грузии справиться с Саакашвили, с теми, кто его поддерживает на Западе? Или он усилит свое негативное влияние на отношения Грузии с Россией?" — сказал политолог.

Россия готова к конструктивному диалогу, отметил он.