Светов о разговоре Путина с Зеленским: открытая позиция и странное предложение

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин этим разговором продемонстрировал открытую позицию к диалогу с новыми властями Украины, полагая, что Зеленский не обременен теми грехами и кровью, которая есть на Порошенко. Поэтому, когда Зеленский заговорил о каких-то мерах по готовности вернуться к Минским договоренностям, к их выполнению, то даже, исходя из того, что предложение было довольно странным, так как надо разговаривать в присутствии руководителей иных стран, реплику по поводу приглашения позволили себе мы. Тем не менее, шаги с украинской стороны последовали, и Путин сразу откликнулся", - отметил Светов.

На прошлой неделе Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.

Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.