Пушков: руководство ОБСЕ согласилось, что обвинение Вышинскому надуманное

Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время визита в Вену лично ставил вопрос об освобождении Вышинского перед генсеком ОБСЕ и руководством МИД Австрии.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна поставить вопрос об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если до октября в его деле не будет позитивных изменений, заявил председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"У нас было три основных направления работы комиссии: первое – это защита прав журналистов и принципов свободы слова и свободы информации. Особое место занимала проблема освобождения Кирилла Вышинского. По этому поводу недавно в Вене у меня состоялись две встречи с генсекретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и с представителем ОБСЕ по свободе слова Арлемом Дезиром. Мы обратили их внимание на то, что Вышинский по абсолютно надуманному обвинению о госизмене уже год находится в тюрьме. Он является журналистом, но не имеет доступа к секретным материалам и физически не мог участвовать ни в каких действиях по госизмене. Поэтому это обвинение абсолютно надуманное. В целом с нашей позицией руководители ОБСЕ согласились. Мы обратились к ним с предложением поставить этот вопрос перед новым руководством Украины. Мы надеемся, что в ближайшем будущем господин Дезир обратится по этому поводу к новым украинским властям. В силу того, что у Украины сейчас нет руководителя МИД, взаимодействие между ОБСЕ и Украиной затруднено. Но надеюсь, что принципиальная позиция руководства ОБСЕ в пользу освобождения Вышинского, которую они подтвердили в Вене, найдет свое выражение в контактах, которые будут у Гремингера и Дезира с новыми руководителями украинского государства", - сказал Пушков в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В октябре будет проходить следующая сессия ПАСЕ.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.