Древние слова. Кто старше: мама, папа или я?

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На протяжении всей истории языки народов меняются, слова приобретают иные формы. В некоторых странах для одного явления существуют десятки определений, а каких-то слов нет вообще. Но есть как минимум три слова, которые есть во всех языках. Так откуда же взялось слово "мама", как появился "папа" и почему, имея ввиду себя, мы говорим "я".
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Назначенная служебная проверка должна определить степень исполнения своих обязанностей сотрудниками министерства внутренних дел.
Дело Кирилла Вышинского насчитывает 20 томов, журналист находится под стражей уже больше года.
По оценкам экспертов ООН, противопехотные мины ежегодно убивают и калечат 26 тысяч человек в 75 странах.