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Древние слова. Кто старше: мама, папа или я?

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На протяжении всей истории языки народов меняются, слова приобретают иные формы. В некоторых странах для одного явления существуют десятки определений, а каких-то слов нет вообще. Но есть как минимум три слова, которые есть во всех языках. Так откуда же взялось слово "мама", как появился "папа" и почему, имея ввиду себя, мы говорим "я".

Слушайте и говорите правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (121)


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