"Останусь еще поработать": трудоголизм – гонка, которую мы не выбирали

Трудоголики все время на связи. Когда встречаются с друзьями, обсуждают только работу. Живут по расписанию, где нет места для лени. А когда отдыхают, не могут расслабиться из-за мыслей о работе и чувства вины за потраченное без пользы время.
В какой момент мы превратились в трудоголиков? Как культ эффективности сделал из нас невротиков? Почему для многих отдых становится синонимом лени? Как мы разучились отдыхать и почему это плохо?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. Эксперт эпизода – коуч трудоголиков Ольга Полищук, рассказала, как избавиться от чувства вины за отдых и лень.
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