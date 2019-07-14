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Страхи

Страх навсегда остаться неудачником

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Сколько людей – столько и мнений об "успешности". Кто-то считает себя состоявшимся, если у него большая семья. Кто-то мечтает сделать карьеру или построить бизнес. Но даже у людей, которые многого добились, есть этот страх – внезапно для себя понять, что ты все тот же неудачник, что и десять лет назад, и этим неудачником останешься на всю жизнь.

Нам страшно и стыдно за то, что мы так и не изменили мир, не совершили великое открытие, не попали в рейтинг самых-самых. Но кто определил, что для нас хорошо? Почему мы терпим давление со стороны общества, диктующего, как нам жить? Что такое успех с точки зрения психологии? Как его добиться? Или лучше потратить силы на что-нибудь другое?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Алексеем Корнелюком, предпринимателем, блогером и Доном, который боится навсегда остаться неудачником, разбираемся в критериях успешности и даем рекомендации, как стать ближе к своей мечте.

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