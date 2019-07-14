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Лакшери, чилл, митапы и чайлд-фри. Заимствования, которые всех бесят

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Иностранные заимствования – это харрасмент русского языка, лакшери скилл или обычный хайп? Надо ли буллить людей, которые произносят все эти фейковые слова? Или нам всем нужно просто почиллить?

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