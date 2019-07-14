Лакшери, чилл, митапы и чайлд-фри. Заимствования, которые всех бесят

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Иностранные заимствования – это харрасмент русского языка, лакшери скилл или обычный хайп? Надо ли буллить людей, которые произносят все эти фейковые слова? Или нам всем нужно просто почиллить?
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Брифинг Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия прошел в воскресенье 14 июля.
Пожар в пристройке Абхазского драматического театра произошел в воскресенье 14 июля.
Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия", в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Белоруссии, Греции, Румынии, Морокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии прошел в Новом Афоне 13 июля.