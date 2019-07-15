Счастный об исследовании Великой Абхазской стены: дополнить данные и отсеять мифы

Сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий Счастный в эфире радио Sputnik рассказал о том, какая работа проводится на данном этапе по исследованию Великой Абхазской стены.

Участники экспедиционной группы по исследованию Великой Абхазской стены дошли до 62-й из 279 башен по списку историка Юрия Воронова отметил научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный в эфире радио.

"От устья реки Келасур мы дошли до Малой Мачарки, перевалили через хребет к ущелью Большой Мачарки. От этого места идет водораздел между Большой Мачаркой и Кодором - это расстояние мы прошли пешком. Километраж будет понятен, когда все данные будут собраны, перенесены на компьютер, и уже там мы сможем замерить расстояние между башнями и протяженность стены. Тогда можно будет уже точно сказать, насколько эти цифры сопоставимы с цифрами, полученными Вороновым", – сказал Счастный.

По словам археолога участники экспедиционной группы по исследованию Великой Абхазской стены должны увидеть все своими глазами и сделать свои выводы.

"У нас нет цели опровергнуть данные Воронова или кого-то из его предшественников. Мы лишь хотим дополнить существующую информацию. Отсеять мифы и оставить то, что на сегодняшний день можно узнать. Большую работу провела Галина Требелева (научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН -ред.), но из-за того что наши токи зрения не сходятся, мы вынуждены пройти тот же маршрут, увидеть все своими глазами и сделать свои, независимые выводы", – сказал Счастный.

Согласно проекту, исследование объектов, причастных к Великой Абхазской стене должно завершиться до зимы 2020 года, после чего ученые перейдут к теоретической части проекта. Полностью исследование планируется завершить до июня 2020 года.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.