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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: археологи Кайтан и Счастный об исследовании Великой Абхазской стены

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О том, как проходит научный проект историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены", что уже удалось сделать и какую цель преследуют ученые в беседе на радио Sputnik, рассказали участник экспедиции, научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный и старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Шандор Каитан.

Новый научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены" направлен на исследование исторической постройки, уточнение ее протяженности, изучение особенностей строения.

© Sputnik
Счастный об исследовании Великой Абхазской стены: дополнить данные и отсеять мифы

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.

Согласно проекту, исследование объектов, причастных к Великой Абхазской стене, должно завершиться до зимы 2020 года, после чего ученые перейдут к теоретической части проекта. Полностью исследование планируется завершить до июня 2020 года.

Считается, что Великая Абхазская стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской. Византийская версия связывает появление стены с правлением Юстиниана I в VI веке, защищавшего империю от вторжения племен со стороны Северного Кавказа. Персидская версия утверждает, что конструкцию построили персы в VI веке.

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Теги:
Великая Абхазская стена


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