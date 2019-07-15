Такие обстоятельства: археологи Кайтан и Счастный об исследовании Великой Абхазской стены

О том, как проходит научный проект историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены", что уже удалось сделать и какую цель преследуют ученые в беседе на радио Sputnik, рассказали участник экспедиции, научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный и старший научный сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Шандор Каитан.

Новый научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены" направлен на исследование исторической постройки, уточнение ее протяженности, изучение особенностей строения.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.

Согласно проекту, исследование объектов, причастных к Великой Абхазской стене, должно завершиться до зимы 2020 года, после чего ученые перейдут к теоретической части проекта. Полностью исследование планируется завершить до июня 2020 года.

Считается, что Великая Абхазская стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской. Византийская версия связывает появление стены с правлением Юстиниана I в VI веке, защищавшего империю от вторжения племен со стороны Северного Кавказа. Персидская версия утверждает, что конструкцию построили персы в VI веке.