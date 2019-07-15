Карди-оглы о "Кубке Государства Абхазия": показал, что у абхазского бокса есть будущее

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия", в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Белоруссии, Греции, Румынии, Марокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии, прошел в Новом Афоне 13 июля.

Для меня важно было привлечь к турниру молодых абхазских спортсменов, отметил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в беседе на радио.

"Я хотел сделать некий просмотр всех наших боксеров, узнать, кто готов в дальнейшем себя проявить в профессиональном боксе, и это удалось. Наши ребята все достойно выступили на турнире. Специалисты бокса об этом свое слово уже сказали. У ребят хороший потенциал, нужно с ним работать и продвигать их дальше, на более высокий уровень. Это было начало, где мы с ними ознакомились и взяли их на карандаш, чтобы уже знать, что с ними в дальнейшем делать, и на каком уровне их можно в дальнейшем увидеть. У абхазского бокса есть будущее", - сказал Карди-оглы.

В рамках соревнования прошло 11 боев. Разыгрывалось два пояса чемпиона Абхазии и главный приз "Кубок государства Абхазия". Победителями титульных боев на звание чемпиона Абхазии по профессиональному боксу стали Астамур Еник и Енвер Бзагоа. Главный приз турнира "Кубок государства Абхазия" достался Иосифу Зантария.

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