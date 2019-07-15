16:00 15 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR70.86
Поиск
Алик Карди Оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карди-оглы о "Кубке Государства Абхазия": показал, что у абхазского бокса есть будущее

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в эфире радио Sputnik подвел итоги международного турнира по боксу "Кубок Государства Абхазия", рассказал о перспективе абхазского бокса.

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия", в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Белоруссии, Греции, Румынии, Марокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии, прошел в Новом Афоне 13 июля. 

Для меня важно было привлечь к турниру молодых абхазских спортсменов, отметил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в беседе на радио.  

"Я хотел сделать некий просмотр всех наших боксеров, узнать, кто готов в дальнейшем себя проявить в профессиональном боксе, и это удалось. Наши ребята все достойно выступили на турнире. Специалисты бокса об этом свое слово уже сказали. У ребят хороший потенциал, нужно с ним работать и продвигать их дальше, на более высокий уровень. Это было начало, где мы с ними ознакомились и взяли их на карандаш, чтобы уже знать, что с ними в дальнейшем делать, и на каком уровне их можно в дальнейшем увидеть. У абхазского бокса есть будущее", - сказал Карди-оглы.        

В рамках соревнования прошло 11 боев. Разыгрывалось два пояса чемпиона Абхазии и главный приз "Кубок государства Абхазия". Победителями титульных боев на звание чемпиона Абхазии по профессиональному боксу стали Астамур Еник и Енвер Бзагоа. Главный приз турнира "Кубок государства Абхазия" достался Иосифу Зантария. 

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.   

По теме

"Ударное" выступление: как прошел турнир на "Кубок Государства Абхазия" в Новом Афоне


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Цветы на воде, остров любви и бесконечность: лучшие снимки Drone Awards 2019
Двести тысяч фейерверков: в Москве отметили 75-летие освобождения Вильнюса
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia