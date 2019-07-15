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Такие обстоятельства: Альберт Карди-оглы о турнире по боксу "Кубок Государства Абхазия"

Радио
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Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в эфире радио Sputnik подвел итоги международного турнира по боксу "Кубок Государства Абхазия", рассказал каковы перспективы абхазского бокса.

Международный турнир по боксу "Кубок Государства Абхазия", в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Белоруссии, Греции, Румынии, Марокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии, прошел в Новом Афоне 13 июля. 

Абхазию на турнире представляли десять спортсменов, из них победы одержали восемь боксеров.

"Наши ребята все достойно выступили на турнире. Специалисты бокса, которые были приглашены на турнир, об этом свое слово уже сказали. У ребят хороший потенциал, нужно с ним работать и продвигать их дальше, на более высокий уровень", - сказал Карди-оглы в беседе на радио.

В рамках соревнования прошло 11 боев. Разыгрывалось два пояса чемпиона Абхазии и главный приз "Кубок государства Абхазия". Победителями титульных боев на звание чемпиона Абхазии по профессиональному боксу стали Астамур Еник и Енвер Бзагоа. Главный приз турнира "Кубок государства Абхазия" достался Иосифу Зантария. 



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