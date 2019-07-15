Трапш о событиях 1989 года в Абхазии: борьба за самоопределение на развалинах Союза

"Конец 80-х годов - время, когда восстанавливались те традиционные связи, те традиционные установки, которые в советское время были тщательно забыты или находились под пристальным вниманием властей и не допускались. На ряду национализма в большинстве республик наблюдался процесс восстановления этнической идентичности, в том числе и у Северо-Кавказских этносов", - отметил Трапш.

По словам политолога события наглядно показывали, что без консолидации всех горских сообществ Северного Кавказа, родственных друг другу, очень сложно будет выстоять в стремительно меняющейся картине окружающего мира.

"Нужно было объединятся, чтобы быть сильными, чтобы отстоять в том числе этническую идентичность, а в абхазском случае еще и право на самоопределение в перспективе создания государственности, которая неминуемо должно было свершиться на развалинах Советского Союза", - сказал Трапш.

Ровно 30 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в Абхазии произошли первые грузино-абхазские столкновения. Развернутая экстремистскими лидерами Грузии - Гамсахурдиа, Костава и другими - антиабхазская кампания под лозунгом "Грузия для грузин" была направлена на дестабилизацию обстановки в Абхазии. В результате кровопролития погибли 17 человек, 448 получили ранения. Многие участники этих событий были подвергнуты уголовному преследованию и необоснованно осуждены судами Союза ССР за участие в национально-освободительном движении абхазского народа.

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