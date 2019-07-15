Бышок о диалоге России и США по договору о ракетах: поскольку вы выходите, то и мы тоже

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭмо (CIS-EMO) Станислав Бышок в эфире радио Sputnik рассказал, почему, на его взгляд, не получается диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию. Он также добавил, что прекращение действия договора несет угрозу безопасности Европы.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО "в оборонительной манере" отреагирует на несоблюдение ДРСМД.

В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД в ответ на односторонние решения Соединенных Штатов.

"Нормального диалога по ДРСМД добиться невозможно, потому что одна сторона говорит, вы его нарушаете, и мы из него выходим. Другая сторона говорит, поскольку вы выходите, то и мы тоже. Не обсуждаются какие-то глубинные проблемы этого договора, глобальной безопасности. Поскольку блок НАТО - это США и рандомное количество стран, которое не особо важно, и даже Генсек НАТО, как правило, европеец из страны, которая не представляет серьезную военную силу. Генсек НАТО ведь не будет упрекать в ухудшении международной безопасности главную страну блока", - сказал Бышок.

По его мнению, учитывая, что существуют американские, европейские антироссийские санкции, то Россию еще можно обвинить в том, что она раскачивает лодку не только европейской, американской демократии, но и затрудняет мирное существование европейского континента.

"Что касается относительного того, почему договор, который относится к отношениям Москвы и Вашингтона, комментируют в Европе, при гипотетическом обмене ракетными ударами под угрозой окажется Европа", - отметил эксперт.