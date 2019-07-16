Дбар рассказал, почему американская белая бабочка избегает лесов

"К счастью, она практически не распространяется в лесах, несмотря на то, что у нас там много листопадных деревьев. Лесные экосистемы все еще достаточно полные. У них есть весь набор хищников, паразитов, болезней, которые не дают ей (американской белой бабочке - ред.) шанс распространяться в естественных экосистемах. Почему она оказывается на сельскохозяйственных угодьях, парковых насаждениях и придорожных аллеях? Эти экосистемы ущербны. В них есть свободные ниши, куда она может вместиться, на ней нет там пресса паразитов, хищников, болезней, которые ее поражают в этих условиях. К примеру, когда плантации обрабатываются пестицидами, в первую очередь страдают полезные энтомофауны, хищники, которые естественным образом уничтожают врагов сада", - сказал Дбар.

Родина американской белой бабочки - Северная Америка. В Абхазии этот карантинный вредитель числится с 1985 года. Распространяется бабочка как путем активного перелета, так и в стадиях гусеницы и куколки с растительной продукцией, в упаковочном материале и транспортных средствах.

Типичные места обитания белой бабочки - это насаждения в населенных пунктах, приусадебных садах, парках, древесная и кустарниковая растительность вдоль дорог и вокруг водоемов. Встречается бабочка также на опушках лесов, в полезащитных лесополосах и отдельных небольших рощицах.

Американская бабочка наносит вред более 300 видам растений.

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