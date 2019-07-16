Такие обстоятельства: Роман Дбар об американской белой бабочке

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Директор института экологии АНА Роман Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о распространении в Абхазии американской белой бабочки, о том, каким деревьям она наносит наибольший вред, о волнах численности (когда количество ее уменьшается или же увеличивается). Ученый также рассказал, как обычно выглядит дерево, пораженное американской бабочкой и о методах борьбы с нею.

Родина американской белой бабочки - Северная Америка. В Абхазии этот карантинный вредитель числится с 1985 года. Распространяется бабочка как путем активного перелета, так и в стадиях гусеницы и куколки с растительной продукцией, в упаковочном материале и транспортных средствах.

Типичные места обитания белой бабочки - это насаждения в населенных пунктах, приусадебных садах, парках, древесная и кустарниковая растительность вдоль дорог и вокруг водоемов. Встречается бабочка также на опушках лесов, в полезащитных лесополосах и отдельных небольших рощицах.

Американская бабочка наносит вред более 300 видам растений.