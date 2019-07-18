Гопия о "полезном буккроссинге" в Абхазии: многие книги еще ждут своих хозяев

Один из авторов проекта "полезный буккроссинг", соучредитель благотворительной организации "Киараз" Камма Гопия в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как проходит флешмоб, направленный на покупку канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малоимущих семей.

В Абхазии проходит флешмоб "полезный буккроссинг", где каждый может продать свою книгу и перевести заработанную сумму на счет благотворительной организации "Киараз".

"Акцию мы начали 28 июня и закончим в конце августа. Я думаю, за пять дней до начала сентября мы сможем ее завершить. На сегодняшний день у нас собралось около 25 тысяч рублей, если считать по номиналу 350 рублей, то около сорока книг уже продано. Но, конечно, пожертвовано еще больше, то есть многие книги еще не нашли своих хозяев", - сказала Гопия.

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По словам Гопия, около 600 детей подопечных фонда нуждаются в помощи.

"Существует небольшой страх, что не все книжки мы сможем продать, поэтому мы с Ириной (ред. - Ирина Турава инста-блогер, автор проекта "полезный буккроссинг") решили организовать ярмарку книг, где любой желающий сможет прийти и приобрести эти книги. Также у нас будет онлайн аукцион, где мы будем выставлять уникальные книги, редкие издания", - сказала Гопия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.