Такие обстоятельства: Турава и Гопия о флешмобе "полезный буккроссинг"

В Абхазии проходит флешмоб "полезный буккроссинг", где каждый может продать свою книгу и перевести заработанную сумму на счет благотворительной организации "Киараз".

Авторы проекта "полезный буккроссинг" соучредитель благотворительной организации "Киараз" Камма Гопия и инста-блогер Ирина Турава в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказали о том, как пришла идея организовать акцию, почему она связана именно с книжками, каковы правила флешмоба, и как "полезный буккроссинг" вышел за рамки Абхазии.

Флешмоб направлен на покупку канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малоимущих семей. По словам организаторов, около 600 детей подопечных фонда "Киараз" нуждаются в помощи. За то время, как была запущена акция, собрано около 25 тысяч рублей, если считать по номиналу 350 рублей, а именно столько стоит каждая книга в независимости от издания, то около сорока книг уже продано.

Акция продлится до 25 августа, но если у людей будет желание дальше обмениваться книгами, то мы будем только рады, отметили гости в радиостудии. Но пока не все книжки еще нашли своих хозяев. Авторы проекта "полезный буккроссинг" планируют организовать ярмарку книг, где любой желающий сможет прийти и приобрести книги. Также планируется и онлайн аукцион, где будут выставляться уникальные редкие издания.