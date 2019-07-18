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Вадим Харазия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Харазия о наводнении в абхазских селах Турции: ущерб серьезный, ситуация контролируемая

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Полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил на радио Sputnik, что в Турции наводнение нанесло серьезный ущерб жителям абхазских сел, расположенных около города Дюздже.

"Действительно ситуация серьезная, подтоплены не только Есма-Ханым, но и Делавер, Улу и другие села, также частично пострадало село Кобашь, где проживают представители фамилии Бганба. Но основной удар пришелся на села Есма-Ханым и Делавер. По первому селу протекает река Малан, которая из-за ливневых дождей, продолжавшихся в течение трех дней, вышла из берегов и нанесла большой ущерб. Нет автомобильного сообщения, электричества, связи. К счастью, среди населения нет жертв и пропавших без вести. Дома подтоплены, но не разрушены, такой информацией не обладаем. Спасательные службы вывозят людей на вертолетах, ситуация контролируется властями", - сообщил Харазия.

Более подробно беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В Есма-Ханым, которое расположено недалеко от города Дюздже, проживает до 120 абхазских семей. Сильные ливни в этом районе продолжаются со среды 17 июля, что привело к наводнению. В настоящее время связь села с другими районами прервана. Дороги смыло, подача электричества временно прекращена.

 



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