Харазия о наводнении в абхазских селах Турции: ущерб серьезный, ситуация контролируемая

"Действительно ситуация серьезная, подтоплены не только Есма-Ханым, но и Делавер, Улу и другие села, также частично пострадало село Кобашь, где проживают представители фамилии Бганба. Но основной удар пришелся на села Есма-Ханым и Делавер. По первому селу протекает река Малан, которая из-за ливневых дождей, продолжавшихся в течение трех дней, вышла из берегов и нанесла большой ущерб. Нет автомобильного сообщения, электричества, связи. К счастью, среди населения нет жертв и пропавших без вести. Дома подтоплены, но не разрушены, такой информацией не обладаем. Спасательные службы вывозят людей на вертолетах, ситуация контролируется властями", - сообщил Харазия.

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В Есма-Ханым, которое расположено недалеко от города Дюздже, проживает до 120 абхазских семей. Сильные ливни в этом районе продолжаются со среды 17 июля, что привело к наводнению. В настоящее время связь села с другими районами прервана. Дороги смыло, подача электричества временно прекращена.