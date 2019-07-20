Покупка С-400 как поворотный выбор для Турции

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Тема покупки Турцией российских ракет ПВО С-400 доминировала в мировых СМИ в течение всей недели. США этот выбор Турции не простили и теперь будут мстить – если не всей Турции, то ее лидеру Эрдогану точно. Но поднявшийся скандал создал ракетам отличную рекламу. Теперь даже такие союзники США, как Саудовская Аравия, присматриваются к их покупке
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Сухумский городской суд ранее удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ряда должностных лиц МВД Республики Абхазия.
РИА Новости продолжает публикацию эксклюзивных материалов о тайной тюрьме СБУ и "Азова" в аэропорту Мариуполя.
20 июля абхазскому скульптору, медальеру, общественному деятелю Марине Эшба исполнилось бы 95 лет.