13:01 20 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск

Покупка С-400 как поворотный выбор для Турции

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (124)
12 0 0

Тема покупки Турцией российских ракет ПВО С-400 доминировала в мировых СМИ в течение всей недели. США этот выбор Турции не простили и теперь будут мстить – если не всей Турции, то ее лидеру Эрдогану точно. Но поднявшийся скандал создал ракетам отличную рекламу. Теперь даже такие союзники США, как Саудовская Аравия, присматриваются к их покупке

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (124)

По теме

Строптивая Турция: зачем Анкаре российские С-400
Курс на сближение: Эрдоган хочет производить С-400 вместе с Россией
"Триумф" для Турции: как перевозят С-400
Теги:
США, Турция, С-400 «Триумф»


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Неделя в объективе: овцы в Париже, сибирские мальдивы и фестиваль Comic-Con
Кит
История чудесного спасения: как рыбак с ножом в зубах спас кита
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia