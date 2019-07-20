Победили, вернулись и снова победили

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Миллионы людей не вернулись с войны, и в этом скорбном списке хватало спортсменов. Однако были и те, кто после войны к боевым наградам прибавил олимпийские медали. Фронтовики и спортсмены. Истинные герои. Ведущий подкаста "Бей.Беги!" Денис Косинов вспоминает истории людей, приблизивших "одну на всех" Победу, и ставших победителями в мирной жизни
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ЦИК Абхазии завершил прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на должность главы государства во вторник 16 июля в 18:00.
Подача электроэнергии по улице Бамборская в Гудауте, где проживает около 200 абонентов, прекратилась утром в понедельник 15 июля.
Делегация Абхазии под предводительством главы МИД республики Даура Кове прибыла в Никарагуа в четверг 18 июля.