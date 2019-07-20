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Победили, вернулись и снова победили

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Темы:
Подкасты РИА (125)
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Миллионы людей не вернулись с войны, и в этом скорбном списке хватало спортсменов. Однако были и те, кто после войны к боевым наградам прибавил олимпийские медали. Фронтовики и спортсмены. Истинные герои. Ведущий подкаста "Бей.Беги!" Денис Косинов вспоминает истории людей, приблизивших "одну на всех" Победу, и ставших победителями в мирной жизни

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Темы:
Подкасты РИА (125)


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