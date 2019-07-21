Страх потери

Этот страх идет с нами по жизни. Ведь если есть приобретения, значит будут и потери. Но когда он берет над нами верх, жизнь превращается в настоящий кошмар: мы не заводим отношения, не строим карьеру, перестаём планировать.
Вместе с психологом Станиславом Савинковым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха – видеооператором Марией Атласюк разбираемся в природе этого многогранного страха и ищем способы, как его побороть.
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