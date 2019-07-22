Дополнительное время: Асмат Джинджолия о спортивной медицине в Абхазии

Спортивный врач, реабилитолог Асмат Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в стране развивается спортивная медицина, насколько серьезными могут быть последствия даже после незначительной травмы у спортсменов и о необходимости реабилитации после травм.

К спортивной реабилитации в Абхазии только подходим, как таковой ее не существует у нас, сказала Джинджолия в беседе на радио.

"Мы понимаем, что необходима спортивная реабилитация. Это немного другая сфера даже в самой реабилитации. Мы не со всеми тренерами в Абхазии пока сотрудничаем, не все дети проходят медицинский осмотр, выбирая спорт. Я думаю, скоро уже к спортивной реабилитации люди начнут относиться так, как надо, гораздо серьезнее, нежели сейчас", - отметила Джинджолия.

Неважно, у обычного человека или спортсмена, любая травма требует осмотра специалиста. Нельзя к травме относиться так - попью обезболивающее и все пройдет, отметила Джинджолия в беседе на радио.

"Если не лечить травму, то могут быть серьезные последствия. Все может перейти в хроническое состояние. По молодости можно не обратить на это внимание, но в дальнейшем, на каком-то этапе жизни обязательно травма проявится, и тогда лечить придется либо оперативным вмешательством, либо останется на таком болезненном уровне, на котором есть", - отметила Джинджолия.

По словам специалиста, спортсмен после обращения к врачу гораздо быстрее восстановится, пройдет реабилитацию и забудет о проблеме, сказала Джинджолия.