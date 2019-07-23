Чкадуа о флаге Абхазии: единственное, с чем должен соприкасаться флаг, - небо и ветер

О своем отношении к государственному символу страны, флагу, и о том, почему его нельзя превращать в нечто обыденное, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал родственник автора флага Валерия Гамгия, писатель Ричард Чкадуа.

23 июля в Абхазии отмечают день Государственного флага.

"У любого гражданина свое частное отношение к государственной символике и некое общее. У нас в семье отношение к абхазскому флага очень трепетное. Мне непонятно, когда я вижу, что молодежь его накидывает на плечи, как плащ, и ходит, или когда спортсмены в подтверждение своих побед демонстрируют его именно в таком виде. Для меня это нечто, что я не могу себе позволить. Флаг - это тот символ, который очень редко трогают руками. Единственное, с чем должен соприкасаться флаг, - ветер и небо, а не человеческие руки, так должно быть всегда и для каждого. Недопустимо, когда мы видим флаги, свернутые ветром просто над магазином. Это нельзя превращать в нечто обыденное или демонстрирующее что-либо. Государственному флагу не надо ничего демонстрировать, он и есть само государство", - сказал Чкадуа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года. Он символизирует этапы развития государственности абхазского народа.

Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий.

Семь полос зеленого и белого цветов символизируют духовность и молодость.

Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Государственная символика Абхазии была разработана известным абхазским художником, графиком Валерием Гамгия.