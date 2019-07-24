Строчан о конкурсе "АУМНИК": идея должна приносить прибыль

Финалист конкурса "АУМНИК", сотрудник Института экологии АНА Тимур Строчан рассказал на радио Sputnik о том, какой проект представил на суд экспертов и в чем смысл его изобретения.

"Идей всегда много, но самое сложное - выбор направления, в котором будешь работать. Бывает, что идея кажется реализуемой, но в целом ее развитие невозможно. Фонд выдвигает свои требования на возможность реализации идеи, и важный момент – это возможность коммерциализации. Получается так, что требования фонда заведомо закладывают выбор идеи", - отметил Строчан.

Он отметил, что его идея экологического зонда, дрона возникла в ходе его работы в институте.

"Мы зачастую сталкиваемся с нехваткой оборудования, которое дорого стоит, и покупка его не всегда бывает обоснованной. То есть у нас небольшая задача, а под эту задачу необходимо оборудование в несколько миллионов. Есть более дешевые решения, которые можно использовать. На технологическом рынке есть все детали, блоки, которые можно объединить в полезную модель и получить необходимый измеритель. Моя идея заключается в беспилотном небольшом судне для мониторинга воды", - сказал Строчан.

По словам молодого ученого, перед ним стоит задача создать платформу, которая сможет принять на себя датчики для того или иного исследования воды.

Конкурс инновационных проектов "УМНИК" широко известен в России, а с прошлого года стал проводиться и в Абхазии. Молодые изобретатели разрабатывают научные инновационные проекты и представляют их на суд экспертов. Те, кто проходит отбор, получают грант на развитие инновационного проекта в размере 500 тысяч рублей на два года.