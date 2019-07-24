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Требелева о Великой абхазской стене: модель истории без нее неточная

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Тайны Великой Абхазской стены (12)
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Научный сотрудник отдела классической археологии института археологии РАН, кандидат исторических наук, автор монографии "Великая абхазская (Келасурская) стена. Результаты исследования" Галина Требелева рассказала в эфире радио Sputnik, почему исследователи на протяжении многих лет возвращаются к теме изучения Великой абхазской стены.

"К сожалению, до сегодняшнего дня Великая абхазская (Келасурская) стена не участвовала в исторических реконструкциях, ее не рассматривали. Это огромный материальный объект протяженностью в десятки километров упоминали, но в историческую конструкцию данного исторического периода он никак не вписывался. О нем умалчивали, когда пытались строить исторические модели прошлого. Я подчеркнуто говорю модели, потому что никто не знает, что было на самом деле, моделирование, реконструкция, видение конкретного ученого, народа. Я считаю, это большое упущение. Та модель истории, которую мы сегодня видим без включения этой стены, она неточная", - сказала Требелева.

По словам ученого, до сих пор нет точного ответа на основной вопрос, кто и зачем построил Великую абхазскую стену. По мнению Требелевой, такую стену могло построить в достаточно спокойный период истории местное население.

Часть абхазской стены в селе Отап
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"Если бы ее строили византийцы или персы, мы имели бы письменные источники. Есть теория, что ее строили персы. Но логика мне говорит, персы здесь были короткий период, им не было смысла огораживать эту территорию. Выгодно это было местному населению. В народных сказаниях мы находим следы этой стены. Да, древние абхазы не оставили, к сожалению, больших письменных памятников, как римляне и греки. Мы не находим в них упоминаний об этой стене, но видим их небольшими вкраплениями в народных преданиях. В данном случае это один из исторических источников", - отметила Требелева.

Великая абхазская (Келасурская) стена - один из наиболее спорных и загадочных историко-архитектурных памятников средневековой Абхазии. Самый дискуссионный вопрос происхождение и назначение данного объекта. Анализ литературных источников показал, что мнения исследователей расходятся кардинально на целых двадцать три столетия: от периода античности до нового времени.

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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (12)

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Теги:
Великая Абхазская стена


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