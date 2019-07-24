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Агрба Гунда
© Foto/ Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия

Агрба о концертах в Пицундском храме: запросов от органистов много, пытаемся не обидеть

Радио
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О программе органных вечеров в Пицунде и о том, какие органисты примут участие в международном фестивале, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор Пицундского концертного зала Гунда Агрба.

Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" пройдет в начале сентября. В этом году в нем примет участие органист из Парижа Эдуард Оганесян, также приедут российские органисты из Казани и Калининграда, сказала Агрба в беседе на радио.    

"Поступает очень много предложений на участие в фестивале, но мы всех принять не можем. Музыканты получают колоссальное удовольствие, играя на нашем инструменте, поэтому каждый год поступают огромное количество звонков. Мы пытаемся из года в год, никого не обидев, пригласить разных органистов. Приезжают с удовольствием все. Море, солнце, плюс такой концертный зал. Это престижно для них, музыканты совмещают и работу, и отдых", - отметила Агрба.  

По словам Агрба, из-за отсутствия системы кондиционирования в Пицундском храме орган нужно настраивать ежедневно, чтобы он был в идеальном состоянии.

"На сегодняшний день у нас нет своего настройщика, орган в суровых условиях находится. Он очень зависим от температуры, в храме нет системы кондиционирования и с изменением температуры меняется и настроение нашего органа. Ему необходима ежедневная настройка. Сейчас у нас работает настройщик из Барнаула, до этого был из Москвы. Приходится все время приглашать специалистов на сезон и настраивать, готовить орган, чтобы он был в идеальном состоянии", - сказала Агрба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Пицунда


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