Коневладелец Табагуа: любовь к лошадям у абхазов в крови

О своей привязанности к лошадям и о том, почему в Абхазии нельзя на этом построить бизнес, в беседе на радио Sputnik рассказал коневладелец Джон Табагуа.

Не у всех в Абхазии есть возможность содержать чистокровных лошадей, но при этом в чемпионате страны коневладельцы обычных лошадей соревнуются с теми, у кого породистый скакун. В конном спорте обычному коневладельцу из села больших денег не заработать, однако жить без лошадей я не могу, признается Табагуа.

"В Абхазии на лошадях и на скачках бизнес не построишь. Ведь составить конкуренцию владельцам чистокровных скакунов невозможно. В селах люди держат лошадей целыми поколениями, их деды и прадеды занимались этим. Неважно, будет лошадь твоя участвовать в скачках, выиграет или же проиграет. Коневодство у нас, у абхазов, в крови, мы любим свое дело, мы без этого не можем. Я не составляю конкуренцию тем коневладельцам, у которых чистокровные скакуны, но я не брошу это дело, я болею лошадьми, я фанатею и без этого уже не смогу жить", - сказал Табагуа в беседе на радио.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия 28 июля в 18:45.

Конный спорт - один из национальных видов спорта в Абхазии. Ежегодно в стране проходят конноспортивные соревнования, есть даже свой чемпионат. Абхазские скакуны участвуют в различных скачках в России.

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