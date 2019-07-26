Дополнительное время: Табагуа о конном спорте в Абхазии

Конный спорт - один из национальных видов спорта в Абхазии. Ежегодно в стране проходят конноспортивные соревнования, есть даже свой чемпионат. Абхазские скакуны участвуют и в различных скачках России.

О том, что сейчас происходит в конном спорте Абхазии, что волнует коневладельцев страны и какое значение имеет лошадь для абхаза, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал гость программы "Дополнительное время", представитель конного спорта села Кутол, коневладелец Джон Табагуа.

Жители села Кутол уже давно участвуют в национальных играх и в скачках, которые проходят в Абхазии. Однако любители-коневладельцы не могут конкурировать с бизнесменами, говорит Табагуа.

В чемпионате Абхазии могут участвовать только лошади, рожденные в стране, но бизнесмены находят уловки, чтобы выставить свою лошадь на скачках, отмечает коневладелец.

"К примеру, если в чемпионате Абхазии могут принять только лошади, рожденные в стране, то бизнесмены перед тем, как кобыла жеребится, привозят ее, а затем уже вместе с жеребенком обратно увозят, чтобы воспитать чистокровного скакуна в хороших условиях. Конкурировать с такими владельцами скакунов мы не можем, но и бросить свое любимое дело невозможно", - отмечает Табагуа.

"Я болею лошадьми, я фанатею от них, неважно, выиграет лошадь на скачках или проиграет, я буду содержать их. Коневодство у абхазов в крови", - отметил Табагуа.