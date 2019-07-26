Инфекционист: очень важно, при какой температуре хранится мороженое

Инфекционист Галина Кирьякова в эфире радио Sputnik Молдова рассказала о том, какую опасность в себе таит самый популярный летний продукт – мороженое.

Сезонное лакомство – мороженое, популярность которого возрастает именно летом, но именно летом нас и подстерегает опасность в виде кишечных инфекций, традиционно активизирующихся именно в теплое время года. Бактериям для жизни необходима влага, и мороженое этому требованию как раз отвечает, рассказала Кирьякова в беседе на радио Sputnik Молдова.

"Мороженое – благоприятная среда для развития микробов. Но тут есть остановка в виде низкой температуры. Очень важно, при какой температуре это мороженое хранилось и не подвергалось ли оно разморозке", - отметила инфекционист.

Наибольшую опасность, предупреждает специалист, представляет продукт, упаковка которого негерметична. Просто завернутое в бумагу, продающееся без упаковки, на развес – повод проигнорировать такой продукт.

"Если же вы видите пакетики, герметично упакованные, надежно запаянные, это уже плюс, это уже более-менее безопасно", - заключила Кирьякова.