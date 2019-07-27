"У всех своя жизнь". Почему с возрастом мы теряем друзей

Конечно, вы самодостаточный человек. Вам и одному хорошо. Поехать в отпуск, сходить в музей, в кино, в бар одному – не проблема. Но почему от этой мысли так грустно? Хочется просто поболтать с другом как в старые добрые времена, поделиться тем, что волнует. Но все стали взрослыми. Семья, работа, отсутствие времени и расстояния съедают дружбу.
В иерархии отношений дружба стоит на последнем месте после возлюбленных и семьи. Но тем дружба и уникальна, что основывается на свободе и добровольности. Кто такие друзья? Зачем они нам? Почему, чем старше человек, тем меньше у него друзей? Где их искать, если школа и университет позади?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. А клинический психолог и психотерапевт Дарья Бондаренко рассказала, почему отсутствие друзей у человека – это не норма.
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