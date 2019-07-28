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Мы все умрем. Стремление к бессмертию. Часть II

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Подкасты РИА (133)
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Мы начинаем стареть с самого зачатия. И пытаемся замедлить этот процесс, а лучше – остановить. Или даже обратить. Но мы не представляем, какой ящик Пандоры откроем, если бессмертие (или хотя бы просто экстремальное долголетие) станет доступно каждому.

Население Земли растет взрывными темпами. Если в начале XX века на планете было меньше двух миллиардов человек, то к концу столетия – уже шесть, а в мае 2019 года стало 7,8. И это в основном за счет развивающихся стран: эксперты отмечают, что в развитых государствах рождаемость и количество детей на семью стабильно сокращаются. В то же время, согласно распространенным экономическим моделям, ресурсы на планете растут в линейной прогрессии – намного медленнее, чем население.

© Sputnik
Мы все умрем. Стремление к бессмертию. Часть I

Каким будет мир людей, живущих по несколько столетий? Как часто в нем будут рождаться дети? Хватит ли многовековым долгожителям ресурсов и что придется делать, когда они закончатся?

Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.

Это вторая часть разговора о старении. В первой части мы обсудили, почему люди стареют и умирают, как наука пытается продлить молодость и жизнь человека и что каждый день убивает в четыре раза больше людей, чем Чернобыльская авария.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (133)


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