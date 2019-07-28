Год до Олимпиады 2020

24 июля 2020 года в Токио откроются Летние Олимпийские игры. Ровно за год до старта главного турнира четырехлетия Василий Конов, Александр Калмыков и руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов спорят, обсуждают и рассказывают, как же выглядят Олимпийские игры изнутри?