17:13 28 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR70.31
Поиск
© Sputnik /

Год до Олимпиады 2020

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (133)
9 0 0

24 июля 2020 года в Токио откроются Летние Олимпийские игры. Ровно за год до старта главного турнира четырехлетия Василий Конов, Александр Калмыков и руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов спорят, обсуждают и рассказывают, как же выглядят Олимпийские игры изнутри?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (133)
Теги:
Олимпийские игры 2020


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Поклон морякам Победы: Владимир Путин посетил остров Гогланд
"Благодарю за службу России": Путин поздравил военных моряков с праздником
Кандидаты в президенты
Кто хочет быть президентом: все кандидаты в инфографике Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia