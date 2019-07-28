Год до Олимпиады 2020

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24 июля 2020 года в Токио откроются Летние Олимпийские игры. Ровно за год до старта главного турнира четырехлетия Василий Конов, Александр Калмыков и руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов спорят, обсуждают и рассказывают, как же выглядят Олимпийские игры изнутри?
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Самые яркие и значимые события в республике с 22 по 28 июля - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.
Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом.
Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке.