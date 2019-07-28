"Зачем я это прочитал". Как спастись от информационного шума?

В нашем мире слишком много информации. Ежедневно интернет производит 2,5 квинтиллиона байт данных. Для понимания, насколько это огромное число: диаметр Млечного Пути составляет около одного квинтиллиона километров. Вот и наш мозг с каждым днём старается усвоить всё больше информации: новости, соцсети, разговоры, реклама, вывески на улице и в метро. Но что из этого получается? Мы страдаем от вечного инфошума, дефицита внимания и усталости.
Что такое медиабулимия? Как научиться фильтровать информацию? Почему мы сами стали заложниками бесконечного инфопотока?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. Эксперт эпизода – заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева рассказала, как за последние годы изменились новости и почему большое количество источников ещё не значит, что это не фейк.
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