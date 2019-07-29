Такие обстоятельства: Камилла Хурхумал об инфекционных заболеваниях

Заведующая взрослым отделением Сухумской городской инфекционной больницы Камилла Хурхумал рассказала на радио Sputnik о ситуации с инфекционными заболеваниями в летний период и обращениях с укусами клещей.

По словам врача-инфекциониста, количество обращений с жалобами на ротовирусные и энтеровирусные инфекции этим летом намного меньше, если сравнивать с прошлыми годами. По ее мнению, люди стали осведомленнее, не так часто покупают еду с рук, больше уделяют внимание гигиене.

Врач также рассказала о том, что люди стали внимательнее относиться к укусам клещей. Если раньше с такими укусами редко обращались к докторам, то теперь же намного чаще. При этом тех, кто заболел боррелиозом немного, но то, что люди не откладывая на потом, идут к специалистам, помогает им избежать осложнений.

Клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, передающееся укусом иксодового клеща. Характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов. При раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. Диагностика заболевания на поздней стадии, неадекватная терапия могут способствовать переходу заболевания в хроническую трудноизлечимую форму.