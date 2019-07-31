Джопуа об Искандере: суфий, получивший знания от всевышнего

Друг и литературный агент Фазиля Искандера Руслан Джопуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как близкое знакомство с писателем и его творчество повлияли на его жизнь.

Ровно три года назад, 31 июля 2016 года, на своей даче в подмосковном Переделкино скончался знаменитый писатель Фазиль Искандер.

Друг и литературный агент Искандера Руслан Джопуа отмечает, что ему страшно повезло быть знакомым с писателем.

"Если взять его талант, то это была лишь маленькая толика. Был такой великий учитель, суфий, мудрец Джалаладдин Руми, Фазиль ему ни в чем не уступал. Есть удивительная вещь, когда я говорю с людьми, то я могу оценить уровень их образования, я приблизительно знаю, какие книжки они прочитали, что им говорили родители и соседи, по лексикону и по многим другим параметрам я вижу начало, откуда они произошли. Удивительно, что Фазиль имел знания, которые не мог получить в школе в тридцатых годах, он не мог их получить ни от кого. Он получил знания от всевышнего. Фазиль был суфий, и я был у него как ученик. Обычно ученики, когда приходят, что делают? Обычно они полгода подметают пол, воду таскают и так далее. Я у него учился", - рассказал Джопуа.

Руслан Джопуа считает, что суфийской мудрости, которая есть в книгах Искандера, еще предстоит быть изученной.

"Надеюсь, что абхазы, не имею ввиду отдельные личности, когда-нибудь смогут прочитать Искандера", - отметил друг писателя.

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